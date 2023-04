Palmeiras “alimenta” especulações após revelação de que Messi comprou camisa do clube

O perfil oficial do Palmeiras no Twitter “entrou na onda” das especulações sobre o argentino Lionel Messi reforçar o clube.

A imagem publicada na sexta-feira (28) mostra um atleta, com o uniforme do Palmeiras, performando uma das mais marcantes comemorações da carreira de Messi. Na celebração, ele exibe a parte de trás da camisa, com o número 10.

A foto não mostra o rosto do jogador — escondido pela camiseta —, mas a comemoração marcante e o “topetinho” que escapa por trás do uniforme denunciam a menção ao craque.

A camisa que todos querem ter. Adquira a sua na Palmeiras Store 👕 ➤ https://t.co/gnp32WGu32#AvantiPalestra pic.twitter.com/c3GcZKMOyY — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 28, 2023

Primo revela que Messi comprou camisa do Palmeiras

A publicação do Palmeiras “alimenta” brincadeiras que ganharam força nas redes sociais na sexta-feira. As especulações começaram após o primo de Messi, Maxi Biancucchi, revelar que o craque comprou uma camisa do clube na infância.

Biancucchi foi entrevistado pela ESPN e falou sobre o caso. “Uma vez, fomos de férias para o Brasil, eu acho que eu tinha 13 anos, ele tinha 8, 9. A gente foi para Florianópolis, porque argentino vai muito para lá, e compramos camisas de futebol. Imagina as camisas que a gente comprou: eu peguei a do Flamengo, meu irmão pegou a do Vasco e Messi pegou a do Palmeiras”, revelou Biancucchi.

“Não sei se tem foto, mas é uma situação curiosa, porque eu joguei no Flamengo um tempo depois, meu irmão passou pelo Vasco… imagina se o Messi jogar no Palmeiras. Isso é um motivo de muito marketing no Brasil, vocês gostam”, completou o ex-jogador.

Este não é, entretanto, o primeiro capítulo da relação entre Messi e Palmeiras que vem à tona.

Então jogador do Verdão, Hernan Barcos foi convocado em 2012 para defender a seleção argentina nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2014. O centroavante aproveitou para presentear com camisas do Palmeiras Lionel Messi e o então técnico Alejandro Sabella.

A ideia de enviar uniformes a Messi e Sabella por meio de Barcos foi do departamento de marketing do Palmeiras. Ambos posaram para fotos com as camisas e a iniciativa teve repercussão intensa.