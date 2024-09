Palmeiras avança na quitação da dívida com a Crefisa

A dívida do Palmeiras com a Crefisa, que chegou a R$ 172,1 milhões em 2019, caiu para R$ 9,3 milhões. O clube espera quitar o valor restante até o fim do ano. A redução se deve ao pagamento com bônus de títulos e ao fato de não usar mais aportes da patrocinadora para contratações. A dívida restante está no passivo circulante e deve ser liquidada conforme o acordo estabelecido em 2018.

O acordo feito em 2018 estabeleceu que, se o Palmeiras negociasse algum dos jogadores contratados com o aporte da Crefisa, deveria devolver o valor investido com juros baseados na taxa de CDI. Caso o valor obtido fosse menor do que o investido, ou se o jogador deixasse o clube ao fim do contrato, o Palmeiras teria dois anos para pagar a diferença. Qualquer lucro obtido ficaria com o clube.

O clube já quitou a dívida no passivo não circulante (a longo prazo), restando apenas a dívida no passivo circulante (a curto prazo). Em julho, o Palmeiras devolveu pouco mais de R$ 2 milhões, contribuindo para a redução da dívida. A expectativa é que o restante seja pago até dezembro, encerrando uma fase significativa de sua relação financeira com a patrocinadora.