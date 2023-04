Palmeiras controla o Corinthians e vence com autoridade pelo Brasileirão

Neste sábado, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram no primeiro Dérbi deste Campeonato Brasileiro, já na terceira rodada.

Em duelo disputado no Allianz Parque, o time alviverde foi muito superior e conseguiu vencer por 2 a 1.

Pelo lado do Palmeiras, a mesma força mental de sempre. Empurrado pelo estádio lotado, o time de Abel Ferreira fez seus dois primeiros gols ainda na etapa inicial, com Raphael Veiga e Murilo.

O Corinthians, por sua vez, focou-se muito mais em tentar evitar uma goleada do que propriamente construir um placar favorável.

Agora, ambas as equipes focam suas atenções na Copa Libertadores da América. Na terça-feira, o Corinthians recebe o Independiente Del Valle na Neo Química Arena, enquanto no dia seguinte, o Palmeiras vai ao Equador enfrentar o Barcelona de Guayaquil.

Bola cantada!

Os primeiros minutos do duelo foram de muita disputa entre as duas equipes, sem qualquer tipo de superioridade nítida.

O Corinthians, que tinha Róger Guedes como meia, buscava ter paciência para rodar a bola, enquanto o Palmeiras abusava de sua marca registrada dos ataques em velocidade.

Mas foi em uma outra arma clássica que o time mandante abriu o placar: a bola parada. Em escanteio pelo lado direito, Gabriel Menino cobrou com perfeição na cabeça de Murillo, que testou sozinho no ângulo de Cássio.

Ânimos contrastantes

As feições dos jogadores de Palmeiras e Corinthians foram bastante nítidas e contrastantes no primeiro tempo.

Pelo lado alviverde, maior tranquilidade, não só pela vantagem no placar, como pela aptidão dos comandados de Abel Ferreira aos grandes jogos. J

á no lado corinthiano, um claro receio de expor a defesa além da conta e ceder espaços para o veloz ataque mandante.

Ele voltou!

Titular após período afastado por lesão, Raphael Veiga retornou da melhor maneira possível ao time do Palmeiras. Já na reta final do primeiro tempo, o meia se aproveitou de bate-rebate na área do Corinthians e fuzilou para o gol, sem chances para Cássio.

Esboço de reação no final

O Corinthians conseguiu diminuir o placar já quando a partida se encaminhava para os minutos finais no Allianz Parque. Róger Guedes cobrou escanteio rasante pelo lado esquerdo, e a bola encontrou Piquerez, que tentou afastar e acabou encobrindo Weverton.

O gol pareceu reanimar a equipe do Corinthians, mas também ligou o sinal de alerta no Palmeiras. Não chegou a haver qualquer pressão dos visitantes, no que se limitou apenas a uma renovada de ânimos.

Abel Ferreira fala sobre o Dérbi