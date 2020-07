Jogo pelas quartas de final do Paulista começa às 21h40 (Horário SP) no estádio Allianz Parque (Foto acima). O duelo vale classificação para semifinal, e caso termine empatado a decisão vai para os pênaltis. O Verdão detentor da segunda melhor campanha na primeira fase, com 22 pontos e 6 vitórias, terá novidades e também terá desfalques.

A boa noticia é que zagueiro Gustavo Gómez e o jovem atacante Ângulo terão condições de jogo. O primeiro renovou seu vínculo na tarde desta terça-feira, teve seu nome registrado no BID. Já Angulo voltou de empréstimo do Cruzeiro e também foi inscrito a tempo para a competição.

As baixas ficam por conta do lateral-direito Mayke, os atacantes Gabriel Veron e Luan Silva, por problemas musculares, além de Matías Viña, que teve uma concussão após choque na cabeça no clássico contra o Corinthians.

Enquanto isso, o terror dos times grandes na competição, o Ramalhão chega para o mata-mata com uma equipe diferente daquela que se tornou a melhor do torneio, antes da paralisação provocada pela pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Contra os grandes contabiliza uma vitória contra o São Paulo e empates diante de Corinthians e Santos, em duas partidas realizadas longe de seus domínios. Além disso, os comandados de Paulo Roberto Santos bateram o RB Bragantino, dono da melhor campanha da fase de grupos. Desta forma, de acordo com Branquinho, o grupo manterá a estratégia de priorizar a defesa e ser letal na frente para derrotar o Palmeiras e avançar no torneio.

PROVÁVEIS TIMES – Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Vitor Hugo (Gomez) e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Patrick de Paula e Lucas Lima; Willian, Rony e Luiz Adriano (Foto: Divulgação/Cesar Greco)

Santo André: Ivan; Ricardo Luz, Rodrigo, Goaino e Marlon; Carandina, Vitinho e Rondinelly; D. Baggio, Branquinho e Ramon. Técnico: Paulo Roberto Santos.

ARBITRAGEM: Luiz Flavio de Oliveira, auxiliado por Miguel da Costa e Luiz Nogueira (Foto: Cesar Greco/Divulgação)