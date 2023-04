Palmeiras empata com Tombense fora de casa e avança na Copa do Brasil

O Palmeiras está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (26), o Verdão empatou com o Tombense por 1 a 1 fora de casa, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela volta da terceira fase. O time palmeirense avançou com placar agregado de 5 a 3.

Apesar de estar fora de casa, o Parque do Sabiá contava com mais torcedores do Palmeiras — o Tombense optou por mandar o jogo em Uberlândia, não em Muriaé, por motivos financeiros. Empurrado pela torcida, o Verdão teve o controle do jogo e não sofreu para se classificar.

O primeiro gol do jogo saiu aos 12 minutos do primeiro tempo. O atacante palmeirense Giovani puxou contra-ataque pela direita e, já dentro da área, cruzou para o também atacante Breno Lopes, sozinho, dominar e escolher o canto para chutar e marcar.

O Tombense empatou aos 40 da etapa complementar. O atacante Alex Sandro aproveitou falha de saída de bola do Palmeiras e, cara a cara com Weverton, deslocou o goleiro palmeirense e marcou para os mandantes.

No jogo de ida, em 12 de abril, na casa palmeirense, o Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras venceu o Tombense por 4 a 2. Sorteio na próxima terça-feira (2) define os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil.

Próximos jogos

O Tombense volta a campo no sábado (29), às 18h15, quando recebe o Atlético-GO no Soares de Azevedo, em Muriaé, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras entra em campo no mesmo dia, mas às 18h30, para o clássico com o Corinthians. O jogo como mandante, no Allianz Parque, em São Paulo, será válido pela terceira rodada do Brasileirão.

Tombense 1 x 1 Palmeiras

Tombense: Felipe Garcia; Kevin (Pierre, 22min 1ºT), Wesley, Augusto e Guilherme Santos; Zé Vitor (Luís Felipe, 26min 2ºT), Elton, Jaderson (Luiz Fernando, 26min 2ºT), Matheus Frizzo (Patrício, 26min 2ºT) e Marcelinho (Franco Mederos, 38min 2ºT); Alex Sandro. Técnico: Marcelo Chamusca

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Vanderlan (Joaquín Piquerez, 25min 2ºT); Fabinho, Richard Ríos (Gabriel Menino, 33min 2ºT) e Jhon Jhon (Luis Guilherme, 30min 2ºT); Giovani (Mayke, 25min 2ºT), Breno Lopes e “Flaco” López (Roni, 25min 2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Gols: Alex Sandro (40min 2ºT), do Tombense; Breno Lopes (12min 1ºT), do Palmeiras

Cartão amarelo: Elton (45min 2ºT), do Tombense

Motivo: jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 26 de abril de 2023 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Parque do Sabiá, em Uberlândia-MG

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Árbitro de vídeo: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)