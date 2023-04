Palmeiras estreia na Libertadores com derrota de virada para o Bolívar

A estreia do Palmeiras na Libertadores não foi como o torcedor gostaria. Poupando os titulares para jogar a final do Campeonato Paulista, o Verdão visitou o Bolívar, em La Paz, nesta quarta-feira, e acabou derrotado por 3 a 1.

Os palmeirenses até saíram na frente com um golaço de José López, mas levaram a virada com os gols de Hervías, Bejarano e Uzeda, que marcaram para a equipe boliviana.

Com o resultado, o Palmeiras volta a ser derrotado em uma estreia de Libertadores depois de 17 edições consecutivas. Enquanto isso, o Bolívar larga com três pontos no Grupo C da competição, assim como o Cerro Porteño, que bateu o Barcelona de Guayaquil, no Paraguai, no outro duelo da chave.

Agora, a equipe de Abel Ferreira volta ao Brasil e vira a chave novamente para a final do Campeonato Paulista, que acontece no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Contra o Água Santa, os palmeirenses precisam reverter a derrota por 2 a 1, sofrida no jogo de ida, para ficar com o título estadual.

Como foi o jogo

Os minutos iniciais foram de controle da equipe boliviana, que teve a primeira grande oportunidade de abrir o placar. Aos 8, Saucedo cobrou falta na intermediária, e a bola desviou na barreira, obrigando Marcelo Lomba a fazer grande defesa.

O Palmeiras segurou o ímpeto dos mandantes e, na sua primeira chegada ao ataque, abriu o placar em grande estilo aos 12 minutos. López foi acionado pela esquerda, brigou com a marcação e acertou um lindo chute da entrada da área. A bola foi em direção ao ângulo e ainda carimbou a trave antes de balançar a rede, colocando o Verdão em vantagem.

Contudo, a equipe de Abel Ferreira não ficou muito tempo na frente. O empate do Bolívar veio aos 19 minutos, quando Naves errou o passe e deu origem ao contragolpe do time da casa. Ronnie Fernández avançou pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Hervías, que cabeceou no contrapé de Lomba e igualou o marcador.

Depois do empate dos bolivianos, o jogo ficou aberto, e o Palmeiras voltou a assustar aos 28 minutos. Após ataque em velocidade, López recebeu de Jailson dentro da área e bateu colocado de canhota, mas o goleiro Lampe fez boa defesa. O Bolívar tentou a resposta aos 35, quando Hervías bateu pela direita, mas a bola cruzou toda a área e não encontrou ninguém.

A reta final era equilibrada, mas o Palmeiras ficou em desvantagem numérica aos 43 minutos, quando Jailson cortou com o braço a finalização de Saucedo. Ele levou o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Pouco depois, aos 45, o Bolívar aproveitou e virou a partida com Bejarano, que recebeu passe de cabeça de José Sagredo e completou para o gol vazio.

Virada no segundo tempo

O Palmeiras voltou do intervalo com duas alterações, tendo Gabriel Menino e Richard Ríos nas vagas de Garcia e Fabinho. A ideia era preencher o setor de meio de campo para lidar com a expulsão de Jailson. Contudo, não demorou para os palmeirenses ficarem em igualdade numérica. Aos sete minutos, José Sagredo fez falta em Ríos no meio de campo e acabou expulso após levar o segundo cartão amarelo.

Com as duas equipes tendo dez atletas em campo, o duelo teve espaço em ambos os lados. Artur quase empatou o jogo aos 12 minutos, quando recebeu pela direita e bateu rasteiro de canhota, mas viu o goleiro Lampe mandar para escanteio. A resposta boliviana veio aos 15, quando Lomba fez grande defesa no chute de Pato Rodríguez.

Depois disso, porém, as oportunidades diminuíram para os dois lados. O Palmeiras ainda perdeu Mayke, que saiu com dores no tornozelo e deu lugar a Pedro Lima. As duas equipes fizeram alterações em busca de fôlego novo. O Verdão voltou a assustar aos 33, quando Breno Lopes cruzou com veneno na direção do gol, e obrigou Lampe a fazer a defesa e colocar para escanteio.

Os minutos finais foram favoráveis ao Bolívar, que aproveitou o momento para pressionar e dar números finais ao jogo. Aos 42 minutos, Marcelo Lomba até impediu o gol de Gabriel Poveda. Contudo, aos 44, os bolivianos não perdoaram e mataram o jogo com Uzeda, que completou o cruzamento de Roberto Fernández e finalizou firme, sem chances para o goleiro palmeirense.

Bolívar 3 x 1 Palmeiras

Bolívar

Lampe; Jesus Sagredo, Bentaberry e José Sagredo; Bejarano (Nicolás Ferreyra), Saucedo, Villamil, e Roberto Fernández; Pato Rodríguez (Uzeda), Hervías (Villarroel) e Ronnie Fernández (Gabriel Poveda). Técnico: Beñat San José

Palmeiras

Marcelo Lomba; Mayke (Pedro Lima), Luan, Naves (Ian) e Vanderlan; Fabinho (Richard Ríos), Jailson e Artur; Breno Lopes (Rafael Navarro), Garcia (Gabriel Menino) e López. Técnico: Abel Ferreira

Gols: José López, aos 12 do 1ºT (Palmeiras); Hervías, aos 28 do 1ºT, Bejarano, aos 45 do 1ºT e Uzeda, aos 44 do 2ºT (Bolívar)

Cartões amarelos: José Sagredo (Bolívar); Jailson e Luan (Palmeiras)

Cartões vermelhos: José Sagredo (Bolívar); Jailson (Palmeiras)

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)

Data: 5 de abril de 2023, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Alexis Herrera

Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno

VAR: Juan Soto