Palmeiras faz doação de uniformes para torcedores ganeses na África

O Palmeiras realizou neste domingo uma doação para um grupo de torcedores ganeses que apoiam o clube em Kumasi, cidade com cerca de 1 milhão de habitantes localizada na região central de Gana, na África. O Verdão entregou uniformes de jogo e da comissão técnica, além de outros artigos esportivos.

“O Palmeiras é um dos maiores clubes do mundo e tem o desafio de impactar positivamente toda a sociedade. Ficamos emocionados quando soubemos que centenas de ganeses se identificam com o clube e fizemos questão de retribuir esse carinho. O amor pelo Palmeiras ultrapassa qualquer fronteira”, declarou a presidente Leila Pereira.

O Palmeiras Family, como é intitulado o grupo, foi fundado no ano passado pelo ganês Abdul Kudus Zakaria, um engenheiro de 27 anos que acompanha o time alviverde desde 2016. Inicialmente, o grupo reunia sete pessoas, mas agora conta com centenas de ganeses que se juntam para assistir os jogos da equipe pela televisão.

Os torcedores também são conhecidos por por promover ações beneficentes e disputar torneios amadores com a camisa palestrina. “Eu me sinto muito feliz e emocionado! É incrível receber esta doação, que será muito importante para o nosso crescimento. Eu agradeço à presidente Leila Pereira pelo gesto”, disse Abdul.

Conexão #FamíliaPalmeiras e Palmeiras Family 🇧🇷🇬🇭 Por #UmFuturoMaisVerde, o #MaiorCampeãoDoBrasil doou uniformes, entre outros artigos esportivos, ao grupo de ganeses que torcem por nós na África. Confira os detalhes ➤ https://t.co/w3zc3AJN0g#AvantiPalestra pic.twitter.com/cAf5FvbLRa — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 7, 2023

“O Palmeiras é a minha família, significa o mundo para mim. Não tenho nada, mas tudo o que faço é com amor e visa transmitir a melhor imagem do clube. Quando vejo a nossa torcida, sinto uma energia muito positiva e procuro mostrar que não somos somente um time de futebol, mas uma sociedade comprometida com o bem e o amor”, completou.

Os detalhes da iniciativa serão divulgados pela TV oficial do Palmeiras nos próximos dias. A ação faz parte do programa Por Um Futuro Mais Verde, que já levou o clube o arrecadar doações para indígenas da etnia Yanomami, que vivem uma crise humanitária, e também a ajudar as comunidades afetadas pelas chuvas no Litoral Norte de São Paulo, em fevereiro deste ano.