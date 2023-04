Palmeiras ganha “reforço” às vésperas de duelo com o Corinthians

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, e iniciou a preparação para o Dérbi contra o Corinthians no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade da atividade foi o retorno do meia Raphael Veiga, que participou normalmente dos trabalhos. O meia está recuperado de lesão na coxa direita e fica à disposição de Abel Ferreira para a partida do final de semana.

O lateral-direito Marcos Rocha, por outro lado, teve constatada lesão na coxa esquerda. O jogador já iniciou o tratamento no Núcleo de Saúde de Performance e passa a ser dúvida para enfrentar o Corinthians.

Um provável Palmeiras para enfrentar o Corinthians tem Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Artur); Dudu, Endrick e Rony.