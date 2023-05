Palmeiras goleia Goiás e assume a vice-liderança do Brasileirão

O Palmeiras segue invicto no Campeonato Brasileiro de 2023. Neste domingo, o Verdão goleou o Goiás por 5 a 0, fora de casa, pela quarta rodada, e pulou para a vice-liderança da competição.

Os paulistas dominaram o jogo do começo ao fim. Artur, Sidimar (contra), Raphael Veiga, Endrick e Dudu, que não balançava as redes desde novembro de 2022, marcaram os gols decisivos do embate. Do outro lado, o Esmeraldino jogou com um homem a menos desde os 40 minutos do primeiro tempo, quando Lucas Halter foi expulso.

Com o resultado, o Alviverde, que alcançou a sua primeira vitória fora de casa na competição, subiu para a vice-liderança, com 10 pontos, dois a menos que o Botafogo, que venceu o Atlético-MG e segue 100%. O clube goiano, por sua vez, está em 18º, com três.

O Palmeiras volta a campo agora na quarta-feira, quando encara o Grêmio no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Brasileirão. No mesmo dia, mas às 20 horas, o Goiás visita o Flamengo.