Palmeiras vira sobre Tombense e estreia com vitória em casa na Copa do Brasil

O Palmeiras estreou na Copa do Brasil com o pé direito. Na noite desta quarta-feira (12), o Verdão recebeu o Tombense no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida da terceira fase, e venceu o time mineiro por 4 a 2, de virada.

Como foi o jogo

Depois de um bom início dos visitantes, o Tombense saiu na frente aos nove minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque, o atacante Alex Sandro carregou a bola pela ponta esquerda e cruzou para a área.

O zagueiro paraguaio Gustavo Gómez cortou para a intermediária, em direção ao meia Matheus Frizzo, que dominou no peito e, de pé esquerdo, chutou forte e alto. O goleiro Weverton tocou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa, e o placar foi inaugurado pelos mineiros.

Após início abaixo e sair atrás no placar, o Palmeiras melhorou e empatou aos 37. Após jogada na esquerda, o meio-campista Gabriel Menino recebeu da intermediária e bateu de chapa, no ângulo esquerdo do goleiro Felipe Garcia.

Quatro minutos depois, o Verdão virou. O Palmeiras puxou bom contra-ataque e, após cruzamento de Vanderlan, “Flaco” López completou de cabeça e deu a vantagem ao time da casa.

Segundo tempo

Depois que ficou à frente no marcador, o Palmeiras tomou conta do jogo e administrou a vantagem. Aos 41 do segundo tempo, o atacante Rafael Navarro dominou na área e foi derrubado pelo zagueiro Wesley. Gómez cobrou o pênalti e marcou para o terceiro dos palmeirenses.

Três minutos depois, o atacante Marcelinho marcou um belo gol e diminuiu o prejuízo. Após cruzamento, a bola sobrou para o jogador do Tombense na grande área, que finalizou no ângulo de Weverton.

O gol foi anulado inicialmente por um possível impedimento, mas, após revisão, foi validado pela arbitragem. Já com 52 do segundo tempo, Rafael Navarro marcou o quarto do Palmeiras após cruzamento de Richard Rios e deu números finais ao duelo.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo às 16h de sábado (15), quando recebe o Cuiabá, no Allianz Parque, pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Tombense visita o Criciúma no domingo (16), às 11h, no Heriberto Hulse, em Santa Catarina, na estreia na Segunda Divisão.

O jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil entre Tombense e Palmeiras será em 26 de abril (quarta-feira), às 20h. O time mineiro mandará a partida no Soares de Azevedo, em Muriaé.