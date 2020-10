A pandemia da COVID-19 gerou impacto nos números da internet em Mato Grosso do Sul, principalmente para as chamadas PPP’s (Prestadoras de Pequeno Porte). Segundo dados da Abrint (Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações), de março até agora os provedores regionais registraram alta de 43% nas contratações de banda larga. “Em áreas remotas, como cidades do meio rural, assentamentos e aldeias, a procura por internet nesse período dobrou. Houve uma sensação de necessidade maior do que se tinha antes, porque a pandemia exigiu que todo mundo estivesse conectado, e as pessoas enxergaram nos provedores regionais essa solução”, afirma Dário Burda Jr, presidente da APIMS (Associação dos Provedores de Internet de Mato Grosso do Sul).

De março a julho, a modalidade dos PPP’s viu um aumento de mais de 360% no número de acessos mais velozes, em comparação com o mesmo período de 2019. Além do consumo, o tempo e a quantidade de pessoas dentro de cada lar que acessa à internet aumentou expressivamente.