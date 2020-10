Lançamento de The Batman e Duna são adiados por conta da pandemia do COVID-19. A Industria de entretenimento foi afetada pelo isolamento social e as medidas de distanciamento que fecharam os cinemas e todo o mundo.

Duna, um filme de ficção científica dirigido pelo diretor canadense Dennis Villeneuve. A estreia está programada para outubro de 2021. Já The Batman, estrelado por Robert Pattinson está programado para estrear em outubro de 2022.

Estas informações foram confirmadas pela Warner Bros na noite de segunda-feira (5).