Com a pandemia de Covid-19, médicos ginecologistas e obstetras observaram redução no número de mulheres que estão fazendo exames preventivos, além de notarem menor procura pelas consultas e exames no pré-natal das gestantes.

Durante live promovida pela Câmara Municipal de Campo Grande nesta quarta-feira (19), vereadores e especialistas debateram a importância de que sejam mantidos estes cuidados pelas mulheres, e também discutiram estratégias para resgatar essa demanda, por meio de mutirões no pós-pandemia, que também contemplariam cirurgias, concurso para contratar mais obstetras e ampliação das medidas para planejamento familiar.

A live foi conduzida pelo vereador Dr. Victor Rocha, vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara e médico mastologista, ao lado do vereador Dr. Loester, ginecologista e obstetra, também integrante da Comissão.

Participam do debate o ginecologista e obstetra Ricardo Gomes, chefe do setor Materno-Infantil e Saúde da Mulher do HU (Hospital Universitário), o ginecologista e obstetra Daniel Miranda, diretor-presidente da AAMI (Associação de Amparo à Maternidade e a Infância) Maternidade Cândido Mariano.

O médico Daniel Miranda ressaltou que será necessário realizar a busca ativa das pacientes e esse desafio do pós-pandemia, na sua avaliação, precisa começar a ser planejado desde agora, o que também resultará na necessidade de mais obstetras na rede pública.

“A pandemia tem gerado um represamento da demanda em toda atenção básica e secundária. Nossa prioridade foi atender casos graves, mas logo essa situação será resolvida e precisamos atender essa demanda. Teremos que voltar a correr atrás dessas pacientes que ficaram com medo de sair de casa para fazer exame de preventivo”, disse.

A realização de mutirões para consultas, exames e até algumas cirurgias, a exemplo do que foi feito em anos anterior, será um dos encaminhamentos sugeridos ao prefeito Marquinhos Trad a partir da live promovida nesta manhã, ressaltou o vereador Victor Rocha. “No formato que atendemos em anos anteriores, tínhamos uma consulta única em que médico já olhava exames, paciente já tinha retorno marcado e se havia alteração na mamografia já fazia biopsia”, recordou o médico Daniel Miranda.

O vereador Victor Rocha também defende a realização dos mutirões e do concurso para melhor estruturação da rede de atenção básica. “Sabemos que a saúde da mulher teve prejuízo na prevenção, no tratamento. Se não programarmos ações preventivas, vamos estar apenas na urgência e emergência.

Sabe-se que a cada real gasto na unidade básica, economizamos R$ 10 na urgência", esclareceu o vereador, exemplificando ainda os benefícios às pacientes que precisarão passar por menos procedimentos, com maior chances de cura, a exemplo, da mamografia, fundamental para diagnosticar câncer de mama logo no início, podendo realizar intervenções até mesmo sem necessidade de quimioterapia. O exame deve ser feito todos os anos por mulheres com mais de 40 anos.