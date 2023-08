Panela com feião esquecido no fogo mobilizou os Bombeiros num condomínio do Tiradentes em Campo Grande. Os vizinhos viram muita fumaça e acionaram os bombeiros que usaram uma escada para acessar o segundo andar e retiram a panela do fogo. Como a ação foi rápida, por pouco não houve um incêndio de grandes proporções. O casal de idosos foi informado do fato por condômino e, rapidamente, retornou assustado ao imóvel.