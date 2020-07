SIDROLÂNDIA-MS (Correspondente) – Panificadora desobedece a Vigilância Sanitária e não libera funcionária com sintomas do COVID-19. A PM foi acionada na noite de ontem (9) após o proprietário não aceitar as recomendações do órgão de saúde. “Estava ignorando as recomendações por não acreditar na doença. Todos os funcionários estão com suspeita (COVID-19)”. O dono do estabelecimento foi notificado a fechar as portas até o local ser descontaminado.