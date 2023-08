Pantanal: decreto que suspende desmatamento sai no dia 16; "fechado para balanço", diz governador

Transtorno de ter que desviar do trecho em obras deve se estender por 24h além do prometido

Previsto pela Prefeitura de Campo Grande para durar até esta segunda-feira (14), a interdição total do trânsito no Lago do Amor deverá ser esticada por mais 24h devido a atrasos nos serviços do vertedouro.

Titular da Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos (Sisep), Domingos Sahib Neto, revelou o atraso em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (14), apontando a prorrogação da interdição total até, pelo menos, terça-feira (15).

“Amanhã, provavelmente, a pista estará liberada. Hoje vai fazer uma limpeza, isso se a chuva não atrapalhar”, argumentou.

Ainda, Domingos Sahib Neto cita que a equipe da Sisep avalia atualmente se, dentro das próximas duas semanas, é possível também a liberação de pelo menos uma pista no outro sentido, onde inicialmente houve o desmoronamento da pista com ciclovia.

Ainda assim, o município já havia esclarecido que, apesar do aditivo de prazo – já que a entrega das obras estava prevista para o fim de julho -, a conclusão prorrogada não afetará o valor empenhado para a execução dos serviços, R$ 3.880.427,10.

Faltando terminar de colocar a caixa vertedoura; o serviço de drenagem, além de todo o trabalho no lado da via em que de fato houve o desmoronamento, a prefeitura também já tinha estipulado o término do reparo do “estrago mais velho de 2023” para o final de setembro.

Estrago mais velho

Cratera aberta pelas chuvas de 04 de janeiro, o processo recomposição do ponto foi tropeçando pelo caminho, com a contratação emergencial da CCO anunciada quase três meses depois, além do início da obra sendo adiado e o prazo esticado para além do previsto.

Ainda que o estrago tenha bloqueado parcialmente a Av. Filinto Müler, o trânsito ainda era garantido pelo menos em um sentido, o que nunca impediu que motoristas trafegassem inclusive pela contramão.

Interdição total começou na sexta (10) e deve “esticar” até terça (15). Foto: M.V

Entretanto, na última quinta-feira (09) a prefeitura comunicou o bloqueio total da via, do dia seguinte durante todo o fim de semana, gerando um desvio para os trabalhadores e estudantes locais, além dos moradores da região do bairro Pioneiros, que tiveram seu acesso ao centro da Capital prejudicado,

Durante esses dias de interdição, e até amanhã, as rotas alternativas são:

Para quem vai no sentido centro-bairro, pela Rua da Candelária, é preciso entrar à direita na Avenida Georges Chaia, à esquerda na Rua do Hipódromo e novamente à esquerda na Avenida Gabriel Spipe Calarge, de onde será possível acessar a Avenida Senador Filinto Müler.







Já para quem segue no sentido bairro-centro, a rota alternativa é a mesma, mas no sentido contrário. Quem está na Filinto Müler deve virar à esquerda na Avenida Gabriel Spipe Calarge, virar na Rua do Hipódromo e na Avenida Georges Chaia, até chegar novamente a Senador Filinto Müler.

Vertedouro paliativo

Sendo o culpado pelo atraso da liberação, a construção do novo vertedouro para o Lago do Amor é citada desde o início da ideia como uma solução paliativa, já que diversos setores da sociedade apontam que a solução para os constantes transbordamentos do local seria o desassoreamento.

Desde 2008 o Laboratório de Hidrologia, Erosão e Sedimentos (Heros), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Hidrosed Engenharia, acompanham a situação do Lago do Amor, com medições de capacidade de armazenamento; volume total e área.

Resultados desse acompanhamento apontam para uma redução de 37% da capacidade de armazenamento de água do Lago, no intervalo de uma década, que saltaram para 45% ainda em 2018.

Pelos dados, a capacidade de 196.651 metros cúbicos, observada em 2008, caiu para 108.725 m³ até o fim do ano passado, sendo que, com 88 mil m³ de sedimentos acumulados no fundo do Lago em 14 anos, o diagnóstico é que o “tempo de vida” – caso o assoreamento não seja resolvido – dure no máximo mais 15 anos.

Engenheiro da Sisep, Rodolfo Quevedo já havia citado, em entrevista ao Correio do Estado, que – ainda que não seja uma tarefa fácil – a “limpeza” do Lago do Amor é necessária. “A chuva vem parar aqui e quanto menos volume ele segurar, mais ele tende a transbordar”, conclui.

