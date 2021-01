Processe a campanha de vacinação iniciada na manhã de quarta-feira (13) contra a Covid-19, no Vaticano, após a chegada do soro. O Papa Francisco e o Papa emérito Bento XVI já receberam a primeira dose da vacina. “Posso confirmar que como parte do programa de vacinação do Estado da Cidade do Vaticano”, disse o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, respondendo às perguntas dos jornalistas, “até hoje a primeira dose da vacina para a Covid-19 foi administrada ao Papa Francisco e ao Papa emérito”, disse o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.