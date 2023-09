Papa Francisco recebe “Rambo” no Vaticano. Sylvester Stallone encontrou com o Sumo Pontífice na Sala de Imprensa do Vaticano. Stallone viajou à Itália para receber a cidadania honorária de Gioia del Colle, município da Puglia que é a terra natal do pai do ator, Frank Stallone. “Quero agradecer a essa cidade, eu sempre vou orgulhar vocês”, disse Stallone durante a homenagem, que reuniu uma multidão no município de 26 mil habitantes.