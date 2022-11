A campanha Papai Noel dos Correios 2022 foi lançada oficialmente nessa quarta-feira (16), em Brasília/DF. O evento de lançamento de uma das maiores ações de Natal do País teve as presenças do presidente dos Correios, Floriano Peixoto, da diretoria-executiva da empresa, de empregados, voluntários, padrinhos e autoridades. O convidado mais aguardado, o Papai Noel, fez a alegria dos alunos da Escola Classe Córrego do Meio, de Planaltina/DF, que também foram convidados a participar do evento.

Os estudantes, que têm entre 6 e 10 anos de idade, puderam conversar e reforçar seus pedidos de Natal escritos nas cartinhas enviadas ao Bom Velhinho. Em todo o País, já são mais de 75 mil cartas disponíveis para adoção. Padrinhos e madrinhas devem acessar o Blog Noel ou se dirigir às agências participantes para adotar uma ou mais cartinhas e assim ajudar a tirar os sonhos de milhares de crianças do papel.

O presidente dos Correios, Floriano Peixoto, destacou o quanto essa campanha representa o genuíno espírito de solidariedade dos brasileiros. “A empresa se solidariza a esse sentimento de fraternidade e pratica essa ação há muitos anos, para levar um pouco mais de alegria e esperança àquelas crianças que acreditam que possam ter seus sonhos realizados. Faço o convite a toda sociedade a participar dessa campanha que leva felicidade às nossas crianças”, disse o dirigente.

Além das cartinhas escritas por crianças da sociedade até 10 anos de idade e de instituições públicas de ensino até o 5º ano, entregues fisicamente nas agências dos Correios, estão sendo aceitas as cartas enviadas, de forma online, por meio de plataforma digital da campanha.

Os pedidos das crianças incluem brinquedos como bolas e bonecas, até calçados e material escolar. Em 2021, mais de 150 mil cartas foram adotadas. Em 33 anos, a campanha já atendeu mais de 6 milhões de cartas.

Como enviar uma carta – Para incentivar a criatividade e a redação, as cartinhas devem ser manuscritas. O envio poderá ser de duas formas: nas agências dos Correios e pelo Blog da campanha. Para cartas enviadas digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar para envio ao Blog. É importante enviar uma imagem nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel. As cartas que atenderem aos critérios estabelecidos pela ação são disponibilizadas para adoção. Não são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança. Todos os critérios podem ser consultados no Blog Noel.

Como adotar – Para adotar, é simples e fácil. Basta se dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha. Na página, é preciso clicar em “Adoção On-line” e seguir os passos. Será necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município.

ATENÇÃO: Os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog. E para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ.

Entrega dos presentes – A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no Blog. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.

Toda a sociedade pode participar dessa grande corrente de solidariedade, que há três décadas anos une a capacidade logística dos Correios, dos empregados da estatal, voluntários, padrinhos e madrinhas para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

A campanha nasceu pela iniciativa de alguns empregados que, durante a rotina de trabalho, recebiam cartinhas escritas por crianças destinadas ao Papai Noel, mas sem endereço. Sensibilizados, alguns deles resolveram adotar as cartinhas e enviar os primeiros presentes. Com o passar do tempo, a ação foi ganhando proporção na empresa e acabou se transformando em um projeto corporativo.

As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção e entrega de presentes variam em cada Estado. Todas as informações estão disponíveis no endereço https://blognoel.correios.com.br/

Acompanhe as histórias, os personagens e os eventos da Campanha Papai Noel dos Correios nos perfis oficiais da empresa no Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin e YouTube.