Papy apresenta indicações para melhorias de segurança e trânsito na Capital

O vereador Papy (SOLIDARIEDADE) apresentou três indicações na sessão desta terça-feira (20) para melhorias no trânsito e na segurança em diversas regiões de Campo Grande.

“Trago aqui minhas indicações que são as diversas reivindicações enviadas pelos moradores e também aquelas que acolhemos com o nosso Pé no Bairro”, afirmou Papy.

A primeira foi uma solicitação de revisão da iluminação pública, com troca de lâmpada, na rua Coronel Balduíno, na Vila Planalto. A outra demanda foi patrolamento e cascalhamento na rua Manoel Alcova Filho, no bairro Lagoa Dourada. Por fim, serviço de tapa buraco na av. Carlinda Pereira Contar, no Jd. Veraneio.