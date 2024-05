Papy e mais 3 vereadores homenageiam 2ª equipe de bombeiros que voltou do RS

A segunda equipe do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul que voltou do sul do país, após os trabalhos de resgates foi homenageada com a medalha “Dr. Arlindo de Andrade Gomes”, Projeto de Decreto Legislativo n. 2.768/24 proposto pelo vereador Papy (PSDB) e assinado pelos vereadores Coronel Villasanti (União Brasil), Ronilço Guerreiro (Podemos) e Dr. Victor Rocha (PSDB).

“Eu sempre digo que quando vc está numa emergência, o que você mais quer ver é uma pessoa do Corpo de Bombeiros fardada, correndo na sua direção. Naquele momento de desespero ninguém quer saber de mais nada, não quer saber de dinheiro, não quer saber de fama, só quer saber de ouvir o som da viatura de salvamento chegando, porque ali, se sabe que vai estar seguro e ter uma chance de sobrevivência”, afirmou Papy.

Foram homenageados os bombeiros militares Capitão Eduardo Tracz, 2º Tenente Vinícius Nascimento de Castro, Sargento Cristiano Silva Monteiro, Subtenente Nilson Gonçalves, Cabo Eliezer Martins Mangerotti, Cabo Jurandir Antônio Fiorenza Junior, Cabo Pedro Henrique Souza Raquel e Soldado Luís Fernando Lima.

“Tenho certeza que o Rio Grande do Sul recebeu um atendimento com toda técnica que vocês aprenderam nos treinamentos dentro da Corporação”, completou o vereador.

Segundo o proponente, o Decreto Legislativo é muito semelhante ao aprovado na última semana, que homenageou a primeira equipe de bombeiros que foi trabalhar nos resgates do Rio Grande do Sul. Na avaliação do parlamentar, essas equipes estão prestando um serviço voluntário extremamente relevante ao estado gaúcho, inclusive com a participação da cadela Laika, que ajudou de um salvamento e ajudou a encontrar pessoas que ficaram soterradas nessa tragédia.

“É muito importante para Mato Grosso do Sul prestando esse relevante serviço para os nosso irmão gaúchos. Uma homenagem não só do vereador Papy, mas de toda Câmara de Campo Grande que entende a importância do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul”, finalizou Papy.