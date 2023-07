Papy e outros 2 vereador participam da comissão para definir concurso para AEIs

O vereador Papy (SOLIDARIEDADE) foi escolhido para integrar a Comissão Municipal de Educação Especial, que vai estudar a viabilidade de um concurso público para profissionais de apoio escolar, da educação especial da Rede Municipal de Ensino (Reme). A resolução da Secretaria Municipal de Educação (Semed) foi publicada na edição extra de segunda-feira (24) do Diogrande.

Pelo Legislativo Municipal, também vão participar os vereadores Professor Juari (PSDB) e Valdir Gomes (PSD), presidente e vice-presidente da Comissão Permanente de Educação e Desporto, da Câmara Municipal de Campo Grande, respectivamente.

Papy lembra que essa questão foi levada aos vereadores após as trocas dos Assistentes de Educação Inclusiva (AEIs) que vêm sendo realizadas desde o início do ano. “Para resolver a insegurança dos pais e a falta de mão de obra da prefeitura foi pensando no concurso público”, afirmou.

Segundo a resolução da Semed, o grupo terá 60 dias, a partir de ontem para concluir os trabalhos. Esse prazo poderá ser prorrogado por mais dois meses.

Pela Semed, o secretário Lucas Henrique Bitencourt de Souza será o presidente da Comissão e a diretora de Educação Especial, Vera Lúcia Gomes, será a suplente do presidente. Ainda fazem parte: Noemi Duarte Silveira Auto; Denise Tomiko Arakaki Takemoto; Adriana Maria de Oliveira Costa; Ana Cristina Contero Dorsa Lima; Rosemar Ruggia Martins de Pietro; Tânia Maria Filiú de Souza; Fúlvio Souza de Souza; Priscilla Basmage Lemos Drulis; Ângela Maria da Silva.

A Comissão conta ainda com as representantes da OAB/MS Raíssa Duailibi Maldonado Carvalho e Rita de Cássia Fuentes Luz Suenaga; com os representantes do Conselho Municipal de Educação Heraldo Stockler Bojikian e Lilian Cristiane Teles da Rosa Herrera; e com as representantes da PRO D TEA Carolina Spínola Alves Corrêa e Josimara Pasqualini Reese.

Conforme o cronograma, as reuniões serão mensais, com exceção de outubro que terão dois encontros: 21 agosto; 4 setembro; 18 setembro; 4 e 20 outubro.