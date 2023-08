Papy e Tereza Cristina conferem fase final das obras da Praça no Tijuca

O vereador Papy (SOLIDARIEDADE) realizou mais um Pé no Bairro na Praça do Tijuca II com a presença da senadora Tereza Cristina (PP), no último domingo (27), para os parlamentares acompanharem a fase final das obras.

Papy lembra da contribuição da Tereza Cristina para concretização dessa área de lazer. O investimento na praça é de R$ 1.064.767,36, sendo R$ 960.019,00 em verbas federais, inclusive com emendas da então deputada federal Tereza Cristina e R$ 104.748,36 de contrapartida do Governo do Estado.

Além de conferirem o andamento das obras, Papy e Tereza Cristina conversaram com o moradores do Jardim Tijuca. “Foi ouvindo a população que surgiu a ideia de uma praça no Tijuca. Agora que ela está quase pronta, continuamos ouvido a população para saber o que mais podemos fazer para melhorar o bairro” afirmou Papy.

A pavimentação no entorno da praça, custeada pelo Governo do Estado, que terá 132,17 metros de drenagem, 2.260,79 metros quadrados de pavimento com acessibilidade e sinalização viária também está na reta final.