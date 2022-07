Todas as regiões de Campo Grande foram percorridas pelo pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul do MDB, André Puccinelli, e o presidente estadual do Solidariedade e vereador da capital, Papy. Essa caminhada começou logo após o Encontro Estadual do Solidariedade, em maio, quando o partido declarou apoio à pré-candidatura do emedebista.



“Me senti muito honrado quando me pediram para voltar a ser governador novamente. Não demorei muito para decidir. Ouvi os conselhos da população, da minha família, dos meus amigos. Começamos a caminhada sem brigas e o primeiro partido que se predispôs a formar aliança comigo foi o partido da Solidariedade, que é o partido que o Papy preside”, lembrou André. “Depois de todo esse tempo: deputado estadual, deputado federal, duas vezes prefeito de Campo Grande, duas vezes governador de Campo Grande, eu perguntei pra ele o porquê dele querer ser governador novamente. Ele olhou para mim e respondeu: Papy, eu quero ser reconhecido como o melhor governo do Estado de Mato Grosso do Sul”, afirmou Papy.A cada semana mais pessoas e mais pessoas reunidas para ouvir sobre a construção do projeto de André para as eleições de 2022: Vila Nasser, Taquarussu, Itamaracá, Imbirussu, Coophavila, Tijuca e Guanandi. Os participantes tiveram a oportunidade de fazer questionamentos.“Me senti muito honrado quando me pediram para voltar a ser governador novamente. Não demorei muito para decidir. Ouvi os conselhos da população, da minha família, dos meus amigos. Começamos a caminhada sem brigas e o primeiro partido que se predispôs a formar aliança comigo foi o partido da Solidariedade, que é o partido que o Papy preside”, lembrou André.

Os principais anseios da população foram na área da Saúde, Educação e Mercado de Trabalho. “Depois de 2 anos de pandemia, as pessoas me dizem assim: precisamos de alguém que venha ao encontro das vontades e das necessidades da população para tentar resolver os problemas”, afirmou André ao público.