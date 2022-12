O vereador Papy (SOLIDARIEDADE) escolheu duas mulheres para receber a Medalha Legislativa “Nelson Denis” de Direitos Humanos Campo-Grandense, em sessão solene realizada na noite de quarta-feira (14), na Câmara Municipal de Campo Grande.

Tatiana Paula Barbosa fundou o Projeto Atos, que atende 48 crianças, entre 1 e 16 anos, no contra turno escolar com reforço escolar, café da manhã, recreação e almoço. Tudo começou no Natal de 2019, quando teve a iniciativa de fazer uma festa para as crianças da comunidade. Ela percebeu que poderia fazer algo melhor pelas crianças e decidiu acolhe-las no fundo de sua casa, mas logo após veio a pandemia.

Mesmo com o isolamento sentia que precisava continuar a fazer algo para tirar as crianças das ruas, onde estavam vulneráveis e mais próximas do crime, além da grande maioria sofrendo abusos. Então, continuou fazendo os atendimentos e as acolhendo.

Tatiana segue fazendo esse trabalho humanitário para que cada criança veja dentro de si que são pedras valiosas aos olhos de Deus e que podem vencer na vida.

Papy também homenageou a presidente do Conselho Estadual de Assistência Social de Mato Grosso do Sul, desde fevereiro de 2021, Maria Auxiliadora Leal Capillé. Graduada em Serviço Social, com pós-graduação em Gestão Pública Municipal e mestrado em Ciência da Educação, é servidora pública estadual aposentada e cedida à prefeitura de Campo Grande.

Atualmente, Maria Capillé é presidente do Instituto de Desenvolvimento Social Pró Social (IDEPS), secretaria do Fórum Permanente de Entidades Não Governamentais de Assistência Social do Município de Campo Grande (Fepengas) e do Fórum Permanente de Assistência Social de Mato Grosso do Sul (Fasems); membro do Conselho Estadual de Assistência Social, gestão 2020 a 2022 e presidente do CEAS (2021/2022).

Além disso, a homenageada e coautora dos livros “Guia de Gestão pela Cidadania: Pela Não Pobreza. um Outro Território é Possível?”, “Mapeamento dos Índices de Inclusão e Exclusão de Campo Grande” e “A Exclusão Social e as Políticas Públicas no Município de Campo Grande”. Medalha “Nelson Denis”

A honraria foi instituída por meio da Resolução n. 1.350/21, de autoria do vereador Júnior Coringa (PSD), e assinada também pelos vereadores Dr. Sandro (Patriota), William Maksoud (PTB) e Edu Miranda (Patriota).

Ela é concedida a todos os cidadãos que tenham se destacado em ações e projetos voltados para a pauta humanística, objetivando-se à defesa de direitos pela dignidade de todos os seres humanos de forma individual e coletiva nas suas respectivas relações para com o Estado.

