Papy entrega Moção à cadela Laika e Medalha a bombeiros que atuaram no RS

Dando continuidade às homenagens de reconhecimento aos bombeiros militares que atuaram na maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, o vereador Papy (PSDB) entregou Moção de Bravura à cadela Laika e a Medalha Arlindo de Andrade Gomes, maior comenda do Legislativo Municipal, a três bombeiros militares.

“Todos que foram voluntários no Rio Grande do Sul, com certeza voltaram acrescentados daquilo que viveram como experiência pessoal”, afirmou Papy.

Segundo o comandante do 6º Grupamento Bombeiro Militar, Tenente-coronel Aldinei, as situações enfrentadas no sul do país foram as mais adversas possíveis, situações que marcaram cada um e levou à reflexão do quão grande é a missão de um bombeiro.

“Uma proposta feita pelo nosso vereador Papy de reconhecimento dos nossos militares que deixar o aconchego dos seus lares e foram dar alento à população do Rio Grande do Sul. Eu gostaria, em nome do 6ºGB, agradecer tudo que fez pelos nossos militares, porque fez escrever a nossa história nos anais de Campo Grande, porque às vezes a população ainda não sabe o quão imensurável que a população do Rio Grande do Sul já teve, que quando precisou eles foram e fizeram o trabalho para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul”, agradeceu o comandante.

Foram homenageados o sargento Thiago Kalunga e os soldados Jéssica Lopes e Humberto com a Medalha Arlindo de Andrade Gomes. A honraria foi proposta pelo Papy e aprovada por todos os vereadores.

“Como cachorreiro, nós dizemos que ninguém consegue formar um cão sozinho. Nós precisamos da ajuda da família, dos amigos e principalmente do Comando, porque se não são os parceiros de trabalho e o Comando nós não conseguimos formar o cão. Eu só tenho a agradecer o apoio de todos os bombeiros que acreditam na atividade e o reconhecimento vindo por parte do nosso Legislativo nos representa é bastante importante”, disse Sargento Kalunga.