O vereador Papy (SOLIDARIEDADE) entregou o título Cidadão Campo-Grandense ao pastor Elias Gomes de Moraes no último fim de semana. Fundador da Igreja Evangélica Fonte Viva, com sede em Campo Grande, desenvolve vários trabalhos sociais junto à comunidade.

“Certo da missão que Deus lhe entregou para cumprir, junto com a sua esposa e filhos, tem transformado vidas e construído uma cidade cada vez melhor. Além de uma atuação destacada na evangelização por meio dos grupos de células, distribuídos em todas as regiões do município”, afirmou Papy.

Desde que fundou a Igreja Evangélica Fonte Viva vem desenvolvendo um papel de extrema relevância na sociedade, acolhendo famílias e levando restauração para dentro de seus lares através da palavra de Deus.

O “Quilo do Amor” – que arrecada alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, material de limpeza e distribui para as famílias carentes com dificuldades – é um desses projetos que faz a diferença na vida das pessoas.

Mas sua missão começou muito antes. Nascido em Telêmaco Borba (PR), atendeu ao chamado de Deus no ano de 2000, quando começou sua formação ministerial pela SEMID – AMID WORLD MISSION (Seminário Teológico Amid). Com formação em bacharel em educação cristã, criou seu ministério em 2003, quando foi enviado como missionário para a cidade de Guaratuba (PR).

Após alguns anos, mudou-se com toda a família para a cidade de Joinville (SC). Depois de algum tempo pastoreando em Santa Catarina foi convidado por um amigo para conhecer Campo Grande. Em abril de 2009 se mudou para a capital de Mato Grosso do Sul com a família.