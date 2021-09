O vereador Papy (Solidariedade) apresentou uma moção de congratulação nesta quinta-feira (2) à dupla Marco Antônio e Gabriel, em homenagem à classe artística depois de tantos prejuízos em meio à pandemia da Covid-19. Os músicos gravaram o 1º DVD com participação de Bruninho e Davi, no último dia 21 de agosto, na Rota Acústica, em Campo Grande.

“Quero homenageá-los aos nossos bravos artistas de MS que foram frontalmente atacados, nessa pandemia, em seus trabalhos. Como foi desastroso esse ano de 2021 para a classe artística, aos poucos tem sido retomado e agora gravaram o DVD, mesmo diante de tanta dificuldade”, afirmou Papy.

A gravação do DVD foi dirigida por Gabriel Sell e Christian Shiroma e contou com participações especiais dos cantores Bruninho & Davi, Hugo & Guilherme e João Gustavo & Murilo, além dos campo-grandenses, amigos e familiares que abrilhantaram o trabalho na Rota acústica.

Os sul-mato-grossenses Marco Antonio e Gabriel Guimarães chegaram para deixar a marca no cenário do sertanejo universitário, lançando novos sucessos. Durante os anos de carreira, a dupla deu início a várias conquistas e intenso reconhecimento popular regional, agora tem se destacado cada vez mais no cenário musical nacional pelo estilo único e despojado.

Incentivo à classe artística

Papy ressaltou a lei, de autoria dele e do vereador Otávio Trad (PTB), sancionada em 2020, que garante o cachê aos artistas que participam de eventos on-line na capital.

“A respeito do Festival on-line que prevê pagamento de cachês a artistas, mesmo em eventos on-line, quero parabenizar o secretário Municipal de Cultura Max [Freitas], que tem cumprido na íntegra nosso projeto de lei do Festival on-line, que tem toda quarta, sexta e sábado, na Esplanada Ferroviária, os eventos on-line e que resgatou de alguma maneira os músicos, artistas, técnicos que fazem arte na nossa cidade”, afirmou o vereador.