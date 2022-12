O vereador Papy (SOLIDARIEDADE) e o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB), entregaram nesta terça-feira (6) a Medalha “Dr. Arlindo de Andrade Gomes” ao jornalista especializado em Educação e Concursos Públicos e presidente do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Instituto Selecon), Rogério Vianna Rangel.

Rogério Vianna, de 51 anos, é casado com Ivanete Dames de Abreu e pai da Camila de Abreu Rangel e Victoria de Abreu Rangel. Atuou como jornalista durante 20 anos, como diretor de redação do Jornal Folha Dirigida, e se especializou nas áreas de Educação e Concursos Públicos.

Em janeiro de 2016, fundou o Instituto Selecon, com sede no Rio de Janeiro e escritório regional em Campo Grande, uma das principais bancas organizadoras de concursos públicos e processos seletivos do país.

A Medalha “Dr. Arlindo de Andrade Gomes” foi criada para homenagear pessoas que prestam bons serviços ao município de Campo Grande.