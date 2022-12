O vereador de Campo Grande, Papy (SOLIDARIEDADE), homenageou com a Medalha Legislativa “Dr. Arlindo de Andrade Gomes” o profissional do marketing reconhecido internacionalmente, André Luiz de Paula Magrini.

Magrini ganhou o prêmio de melhor Executivo Global de 2021, pela empresa AGI. Com 20 anos de experiência dirigindo a estratégia, marketing, vendas, pós-venda e serviço, go-tomarket, receita e lucratividade, ajudando as empresas a otimizar receita e lucro, é diretor de vendas da América do Norte.

Segundo Papy, Magrini manteve uma visão estratégica global, sem deixar de lado as rápidas mudanças no micro dia a dia dos insights. Com aprendizagem rápida e adaptabilidade, liderou desde trading companies, commodities, fertilizantes, agro máquinas, biotecnologia, processamento de alimentos e rações a sistemas de armazenamento.

Papy ainda destaca o perfil otimista, de muita energia e disposição, aliado a experiências com grandes desafios em gestão de equipe de negócios com foco em Turn Around, Go to Market e Business Development.

Além disso, Magrini elaborou planos estratégicos de vendas e marketing que ajudaram as empresas a superar os resultados esperados, com foco no desenvolvimento das pessoas, equilibrando as partes interessadas para atingir o mesmo objetivo.