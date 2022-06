O presidente estadual do Solidariedade e vereador de Campo Grande, Papy, participou do encontro com 500 pessoas em Dourados, o segundo maior município de Mato Grosso do Sul, na noite de quarta-feira (8), realizado pelo vereador Cemar Arnal (SOLIDARIEDADE) e o pré-candidato ao governo do estado pelo MDB, André Puccinelli.

“Foi uma reunião de apoio à proposta, estava muito cheia. Fui a convite do meu correligionário do meu partido, vereador Cemar. Ao contrário de outros tempos, as pessoas estão sim interessadas em política, há interesse da população, as pessoas estão querendo conhecer seus candidatos, suas propostas, refletir a respeito do voto”, afirmou Papy.

Essa foi mais uma agenda organizada pelo grupo do vereador Papy em apoio ao André desde que o partido decidiu apoiar o pré-candidato ao governo no Encontro Estadual realizado há cerca de um mês, na capital. O Solidariedade MS tem nove pré-candidatos a deputado federal e 25 nomes para a disputa às vagas da Assembleia Legislativa na próxima eleição.

Também participaram o presidente da Câmara Municipal de Dourados e pré-candidato a deputado federal, Laudir Munaretto (MDB), o presidente estadual do MDB, Júnior Mochi.

“Quero expressar minha gratidão à população de Dourados, que aqui se fez presente de forma tão expressiva e reafirmar o compromisso de trabalho, de parceria com o vereador Cemar Arnal, que através do seu mandato, da sua liderança estar atendendo a população douradense”, agradeceu Mochi.

FOTOS: Eliza Mustafa/ Assessoria