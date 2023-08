Papy participa de eventos dos 124 anos de Campo Grande e Agosto Lilás

O vereador Papy (SOLIDARIEDADE) teve um fim de semana com participação no Desfile Cívico dos 124 anos de Campo Grande e também na ação de encerramento do Agosto Lilás da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

No sábado (26), Papy participou do tradicional desfile cívico-militar proporcionado pelas 51 entidades e um público de 18 mil pessoas, ao lado da prefeita Adriane Lopes (PP) e dos vereadores da Capital Cláudio Serra, Otávio Trad, Paulo Lands, Professor Riverton, Ronilço Guerreiro, Tiago Vargas e William Maksoud.

No domingo (27), logo pela manhã Papy foi até a Praça do Papa onde foi realizada a 2ª Bikeata pelo Promuse (Programa Mulher Segura), para encerrar o Agosto Lilás 2023, mês dedicado à erradicação da violência doméstica. Segundo a Capitã Bruna Carla Sanches, coordenadora do Promuse, os participantes pedalaram 5 km no entorno da Praça do Papa.

Com objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a importância do Promuse, a 2ª Bikeata teve o depoimento corajoso de Jaqueline de Souza Pereira, vítima de violência doméstica que compartilhou a experiência vivida no cativeiro. Mas o evento também teve momentos de alegria com a animação do Grupo Sampri, e ainda distribuição de brindes aos participantes.