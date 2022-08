O vereador de Campo Grande, Papy (SOLIDARIEDADE), participou no domingo (7) da edição especial da Feira da Bolívia realizada na Praça do Rádio, em comemoração aos 197 anos de independência do país (6 de agosto) que faz fronteira com Mato Grosso do Sul. A feira acontece todo segundo domingo do mês, na Praça da Bolívia, no bairro Giocondo Orsi.

“Nosso irmãos bolivianos foram e são importantes na construção de Campo Grande. A cultura, arte e culinária boliviana estão muito integradas à cultura sul-mato-grossense, ao povo. Quem não conhece a saltenha? Ou nunca comeu arroz boliviano?”, afirmou Papy ao prestigiar o evento.

Segundo a Associação da Colônia Boliviana, no estado há cerca de 800 mil bolivianos residentes.

Além da música instrumental boliviana e da apresentação de danças típicas do país vizinho, e de outras nações que contam com colônias em Mato Grosso do Sul. A Feira da Bolívia teve outras atrações artísticas, como danças cigana, flamenca e árabe; música brasileira com o Valu Samba Trio, e a cantora Julia Mendes e as Deusas do Cerrado, entre outros números musicais.