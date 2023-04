Papy pede patrolamento e cascalhamento nas ruas do Riviera Park, após 4 meses sem ônibus no bairro

O vereador Papy (SOLIDARIEDADE) vem pedindo desde dezembro patrolamento e cascalhamento nas ruas do Riviera Park. Mas na sessão de terça-feira (25), após os moradores do bairro se revoltarem com a falta de condições de trânsito nas vias para o transporte coletivo, Papy fez um apelo.



“Quero fazer um clamor à prefeitura e à Sisep, porque na semana retrasada nós estivemos aqui com um grupo de moradores do Riviera Park que acordou hoje revoltado. Eles estiveram aqui e o líder da prefeita disse que no dia 18 as máquinas da prefeitura estariam lá. Há 4 meses os ônibus não conseguem entrar no bairro porque as ruas estão destruídas por conta das chuvas”, afirmou Papy.

Segundo o vereador, a revolta dos moradores é explicada pelo fato deles estarem desde o ano passado sem o transporte coletivo no bairro. “Eu quero sensibilizar a prefeitura porque talvez não queira atender ao vereador Papy. Não tem problema se não quiserem me atender enquanto parlamentar, mas eu peço que vocês atendam aos vereadores de Campo Grande. Porque as benfeitorias no Riviera Park não é bom pra mim, que sou vereador, é bom pra prefeita, é bom para a cidade. Então, atendam os moradores”, pediu Papy.

Outros requerimentos

Papy também apresentou requerimento de iluminação pública para as ruas da Libra e do Florin, ambas na Vila Carlota. Além do serviço de tapa-buraco na Rua Zeferino Pires de Freitas, na Vila Ieda, que está com muitos problemas por causa das chuvas.