Papy prestigia Campeonato Estadual de Taekwondo na Capital

Admirador da arte marcial, o vereador Papy (PSDB) prestigiou o Campeonato Estadual de Taekwondo 2024 realizado no Círculo Militar do Oeste (CMO), nesse fim de semana.

“O vereador Papy está sempre incentivando o esporte”, afirmou o técnico Fábio Costa.

A equipe campeã do campeonato foi a Associação Fábio Costa de Taekwondo e a vice-campeã foi a Associação Red Wolf. Em 3º Lugar ficou a Associação de Lutas, Artes e Cultura – Soninha Carvalho, seguida pela Associação Faixa Preta

e Associação Paulo Cunha, respectivamente.

O evento foi realizado e organizado pela Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul e contou com a participação de atletas das cidades de Ponta Porã, Chapadão do Sul, Rio Brilhante, Sonora e Campo Grande.

Essa competição também foi uma etapa para a seletiva para o Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo 2024 e Campeonato Brasileiro de Faixas Coloridas 2024.