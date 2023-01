Papy também conversou com Lucas Henrique sobre a implantação do “Maio Laranja” nas escolas. O vereador criou a Lei Municipal 8889/18, que institui o mês “Maio Laranja”, com o objetivo de reforçar a importância das ações do poder público quanto à implementação de um plano de ação voltado ao enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.