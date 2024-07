Para a fase do “mata a mata”; presidente do Costa Rica anuncia reforço

Presidente do Costa Rica, André Baird anuncia chegada de reforço para fase de mata-mata. “Haverá de chegar pelo menos quatro reforços de “peso” para a fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D.

De acordo com Baird, os nomes foram escolhidos com encontro do treinador Rogério Henrique e o assistente o ex-jogador Sandrinho. “São jogadores com condições de chegarem para resolver a brigar pela outra fase da competição”, comentou. O dirigente não quis adiantar os nomes dos jogadores contatados e provavelmente acertados. “E melhor esperar a definição e a inscrição para não haver especulação”, frisou.

O presidente André Baird ainda disse que a partida diante do Cianorte, que mesmo não tendo sido ainda colocado na tabela da CBF, mas contudo pelo cruzamento do Regulamento, não há dúvidas do adversário, terá como horário às 15h. “Precisamos usar a arma do forte calor da nossa cidade também em nosso favor. Sabemos que no Paraná o clima é mais fresco com temperatura bem abaixo a daqui. Essa poderá ser uma arma fatal para também passarmos de fase”, concluiu.