Atendendo solicitação do presidente da Fundação Municipal Indígena de Sidrolândia, Josimar Gabriel Clementino, o deputado estadual Neno Razuk (PL) enviou solicitação ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e para o secretário de Estado de justiça e Segurança Pública (SEJUSP) Antônio Carlos Videira, pedindo a doação de um veículo utilitário, tipo caminhonete, para uso da entidade.

“Pedimos que seja feita a cedência ou doação da caminhonete que vai ampliar as condições de mobilidade e transporte dos moradores indígenas da região e com isso atender um maior número de pessoas que precisam sair da aldeia”, explicou o parlamentar que justificou a solicitação na indicação apresentada.

Liderança local, Josimar ressaltou ainda que a doação do utilitário vai auxiliar bastante nas atividades diárias. “Para nós faz muita diferença, podemos atender as demandas indígenas e com isso resolver vários problemas rotineiros que ficam mais difíceis devido a falta de transporte”, pontuou.