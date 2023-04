Para atender vítimas de violência, Sala da Mulher é inaugurada em hospital de Maracaju

O município de Maracaju, que conta com atendimento especializado à mulher vítima de violência doméstica e familiar realizado pela Polícia Civil, tem mais uma ação para melhorar o serviço prestado.

Foi inaugurada a Sala da Mulher no Hospital Soriano Corrêa da Silva (Associação Beneficente de Maracaju). O governador Eduardo Riedel e a primeira-dama Mônica Riedel, além do secretário-adjunto da SED (Secretaria de Estado de Educação) Édio Castro, secretário-adjunto da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica) Frederico Felini, prefeito Marcos Calderan e demais autoridades municipais, participaram da solenidade.

“Temos ‘Salas Lilás’ em delegacias, e nos próximos anos vamos expandir, mas esta ação é inovadora, no sentido de estar em um hospital, que é um ambiente importante para o atendimento”, pontuou o governador Eduardo Riedel.

A área destinada ao atendimento médico e psicológico para mulheres vítimas de violência prioriza atenção integral, inclusive com possiblidade do registro policial ser realizado no local. “Ter um local de acolhimento adequado, em um momento difícil, no qual a mulher precisa de coragem, é ótimo”, afirmou a primeira-dama.

Polícia Civil

O delegado da Polícia Civil de Maracaju, Pedro Paiva, explica que o serviço irá auxiliar nas ações voltadas às mulheres vítimas de violência em Maracaju. “É importante para que a mulher não reviva a violência. Na delegacia também há prioridade e tudo é feito com cuidado e atenção”.

Ontem foi inaugurada a 29ª Sala Lilás de Mato Grosso do Sul, em funcionamento na Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia. Na quarta-feira (26) o espaço também foi inaugurado em São Gabriel do Oeste, que recebeu do Governo do Estado mais um local de atendimento especializado para acolhimento de mulheres vítimas de violência.

Além das unidades inauguradas nesta semana – São Gabriel do Oeste e Brasilândia -, a ‘Sala Lilás’ já está funcionamento nas cidades de Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Água Clara, Amambai, Caarapó, Bonito, Terenos, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Deodápolis, Glória de Dourados, Costa Rica, Angélica, Ladário, Camapuã, Eldorado, Iguatemi, Bandeirantes, Sonora, Chapadão do Sul, Miranda, Porto Murtinho, Anaurilândia, Anastácio, Paranhos e Selvíria.