Para comemorar 115 anos de migração japonesa, Hashioka realiza sessão solene Comenda do Mérito “Terra do Sol Nascente” na Alems

Em comemoração ao Dia Estadual da Comunidade Japonesa, celebrado em 18 de junho, e em homenagem aos 115 anos da migração japonesa no Brasil, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) irá realizar na próxima quarta-feira, 28, sessão solene de outorga da Comenda do Mérito da Comunidade Japonesa “Terra do Sol Nascente”. O evento acontecerá no Plenário Deputado Júlio Maia, da Assembleia Legislativa, a partir das 19 horas.

Proposta por Hashioka e aprovada na Alems, a Resolução 6/2023, de 1º de junho de 2023, criou a Comenda denominada “Terra do Sol Nascente”, em referência à origem da palavra “Japão” (Nippon), que significa origem do sol. Constituída de Medalha e Diploma, a honraria será concedida pela Assembleia Legislativa à personalidade integrante ou descendente de japoneses, bem como a entidades pertencentes à colônia nipônica que prestaram relevantes serviços à sociedade sul-mato-grossense.

Desde sua chegada ao Brasil há 115 anos, os nipo-brasileiros muito contribuíram e contribuem para o desenvolvimento do Brasil e fortalecimento das relações entre os dois países, sendo Mato Grosso do Sul a terceira maior colônia japonesa do Brasil, perdendo apenas para São Paulo e Paraná, primeira e segunda maiores, respectivamente.

Para o parlamentar, que é descendente de japoneses, a distinção honrosa é uma forma de agradecer e enaltecer o papel desempenhado pelos migrantes japoneses em Mato Grosso do Sul e sua importância para a sociedade. “Fico feliz em realizar a sessão em homenagem à comunidade nipo-brasileira e torná-la um evento permanente na Casa de Leis, visto que, até então, só tínhamos eventos pontuais na Assembleia”, enfatizou Hashioka.