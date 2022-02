BATAGUASSU-MS (Correspondente) – A Polícia Civil prendeu na nesta segunda-feira (31 dois homens um por furto em mercados e o outro por receptação. Um jovem de 21 anos foi identificado como suspeito de ter subtraído quatro peças de picanha de um mercado na área central da cidade, avaliadas em R$ 250,00. Os policiais saíram ao encalço do suspeito, que foi localizado e reconhecido pelas vítimas.

Após o furto no primeiro mercado, o suspeito partiu para outro estabelecimento e de lá subtraiu uma peça de contra filé avaliada em R$ 81,00. Em seguida, os policiais civis e militares o localizaram na casa da mãe dele, na posse do contra filé. Ao ser preso, o jovem confessou os furtos e indicou que havia vendido três, das quatro peças de picanha, por R$ 60,00, para o dono de um bar na área central.

As equipes policiais foram até o bar e localizaram as carnes na geladeira. Questionado, o dono do estabelecimento comercial, um senhor de 52 anos, alegou que o jovem havia apenas guardado as carnes na geladeira e que ele não sabia a origem, porém, acabou confessando que o autor do furto lhe deu as carnes para quitar uma “dívida”. Outra peça de picanha foi localizada na residência da sogra do suspeito do furto, guardada na geladeira. O suspeito de 21 anos afirmou que, com o dinheiro da venda do produto furtado, comprou uma paradinha de cocaína, a qual foi apreendida em sua posse. O suspeito de 21 anos foi autuado por furto e o suspeito de 52 anos por receptação.