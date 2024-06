Para conhecer a cultura de MS, alunos de escola no Noroeste visitam Bioparque Pantanal

Com o objetivo de conhecer a cultura sul-mato-grossense, 70 alunos dos 4º anos da Escola Municipal Professora Ione Catarina Gianotti Igydio, visitaram na manhã desta terça-feira (18), o Bioparque Pantanal, o maior aquário de água doce do mundo, situado em Campo Grande.

A coordenadora das turmas, Elaine Cristina Agnelli, explica que na escola está sendo desenvolvido um projeto chamado Resgatando Valores, envolvendo a cultura regional. “Então, dentro desse projeto nós trouxemos os alunos para que eles conheçam mais da cultura do Pantanal, achamos importante eles conhecerem Campo Grande, saírem da região ali que eles moram e muitos não conhecem nada além de onde moram”.

A aluna Adriana Rocha de Arruda, de 11 anos, conheceu hoje o Bioparque. “É minha primeira vez aqui, vi muita coisa legal, peixes de vários tamanhos e conheci a arraia que tanto queria”.

Daniel da Silva Fontoura, de 11 anos, também conheceu o Bioparque pela primeira vez no passeio oferecido pela escola. “A visita é muito interessante, dá para conhecermos todas as espécies de peixes que nunca vimos”.

Isabella Ferreira dos Santos, também de 11 anos, pesquisou o Bioparque na internet antes de conhecê-lo pessoalmente. “Quando soube que teria o passeio, eu pesquisei para diminuir um pouco a curiosidade”.

Conforme a professora que acompanhou o grupo, Tatiane Maranhão Franco, a expectativa, além dos conteúdos que serão abordados dentro do Bioparque, é a experiência proporcionada aos alunos. “Como observar, o que observar, o que o nosso corpo sente quando a gente entra num ambiente diferente, e parar para ouvir o que as pessoas têm para dizer para a gente em relação aos conteúdos abordados na escola. É mais do que uma experiência de conteúdo propriamente dito, desse conteúdo escolar. É uma experiência de vida mesmo”.