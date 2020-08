A maior apreensão de maconha do país foi realizada, na quarta-feira (26), em Mato Grosso do Sul por policiais do Departamento de Operações de Fronteira que faziam fiscalizações em Maracaju. Ao todo, foram apreendidas mais de 33 toneladas da droga escondidas em caminhão. Com isto, os cofres do crime organizado perderam mais de R$ 50 milhões. Para o deputado estadual Coronel David, a retirada do entorpecente de circulação é resultado da eficácia do trabalhado do DOF e da Polícia Militar em MS.

Nesta quinta-feira (27), o deputado apresentou uma moção de congratulação ao diretor do DOF, tenente-coronel Wagner Ferreira da Silva pelo excelente trabalho realizado e estendeu os elogios a todos os militares lotados no Departamento, em especial ao Subtenente Paulo Henrique Nogueira; Major Samuel Castilho Ferreira Aragão; Sargento Jardel Pereira Mendes e Cabos Alexandre Delgado Lopes e Rildo Andrade da Silva. “Demonstraram pleno conhecimento de sua área de atuação, bem como o uso adequado das técnicas para realizar a maior apreensão de maconha em território brasileiro, ação essa que consequentemente retirou toneladas dessa droga que serviria para enriquecer e equipar o crime organizado e seria comercializada nas ruas de nossa nação”, declarou o deputado.

Coronel David atuou por mais de 30 anos na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, sendo inclusive seu comandante-geral, e sempre defendeu investimentos em Segurança Pública como estratégia de combate aos crimes transfronteiriços, como tráfico de drogas e armas, contrabando e descaminho. “Impedir a entrada de drogas e armas por Mato Grosso do Sul é uma maneira de reduzir o nível da criminalidade em vários pontos do Brasil”, finalizou o deputado.

Apreensão Recorde

O caminhão carregado com 33,3 toneladas de maconha foi apreendido por militares do DOF em estrada vicinal que dá acesso à rodovia MS-166, no município de Maracaju. A ação é resultado da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Conforme os dados divulgados pelo DOF, só este ano eles apreenderam 180.476,696 toneladas de maconha (146,29%) a mais que o mesmo período do ano passado, quando foram apreendidas 73.277,587 toneladas. Em todo o ano de 2019 foram apreendidas 106.772,972 toneladas do entorpecente.