CAMPO GRANDE/MS – São a 1º DP e a 2º DP, que não oferecerão atendimento ao público nesta sexta-feira (27). O motivo é desinfecção dos prédios onde funcionam as referidas delegacias. As atividades normais retornam na segunda-feira (30). Desde as 13 horas de ontem, os prédios não receberam mais nem a população e nem os presos que eventualmente seriam encaminhados à 2ª DP. Eles, e os já presos nas celas, serão remanejados para a 7ª DP, localizada na Rua Júlio de Castilho, no Jardim Panamá.

As duas delegacias funcionam desde o dia 9 de novembro no mesmo prédio, uma vez que a 1ª DP, localizada na Rua Padre João Crippa, ao lado da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, passa por reformas.