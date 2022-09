Com participação da candidata ao Governo de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto, e de mulheres que concorrem aos cargos de Deputada Federal e Estadual, o União Brasil promoveu o Encontro de Mulheres, que teve como enfoque fazer ressoar a força feminina nas eleições de 2022.

Com a possibilidade de eleição da primeira governadora e da integração feminina à próxima bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso e no Parlamento Estadual, Dione Hashioka prestigiou o ato e destacou a importância da eleição de mulheres.

“É preciso que elejamos mulheres. Esta representatividade fortalece e reflete no número de políticas voltadas para as mulheres, a exemplo de pautas como melhores condições de trabalho, acesso à renda, valorização das mães um no mercado de trabalho, capacitação profissional, combate às desigualdades e violências”, afirma Dione ao ressaltar a posição de protagonismo que a mulher exerce na sociedade.

“A mulher está chefiando lares, grandes empresas, ocupando posições de lideranças, está mudando o mundo, com sensibilidade, com um olhar voltado para o todo, com a coragem para o enfrentamento necessário de que o lugar dela é onde ela quiser. Na política, a mulher se supera, ao transbordar em sensibilidade, lutar pela melhoria de vida e melhores oportunidades para todos”, complementa.