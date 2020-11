AMAMBAI /MS – A VW Parati com placas do estado de São Paulo foi abandonada com 306 quilos de maconha no Jardim Panorama. O condutor não obedeceu a ordem de parada dos policiais da Rádio Patrulha, que faziam policiamento preventivo, e acelerou o veículo, mas foi perseguido pelos militares. Em certo momento, o traficante abandonou o veículo e fugiu pelo interior de uma plantação de hortaliças e bananais, embreando-se na mata ciliar às margens do córrego Cabeceira, não sendo possível encontrá-lo.

Ao vistoriar o veículo abandonado, os policiais constataram o motivo da fuga: o porta-malas estava carregado com vários fardos de maconha que totalizaram 306 quilos. Diante do flagrante, o veículo e o entorpecente apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências investigativas e judiciais