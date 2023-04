Para evitar acidentes, deputada Mara Caseiro pede sinalização da MS-423

A implantação de sinalização horizontal e vertical na MS-423, na altura da Serra da Alegria, município de Rio Verde de Mato Grosso, foi solicitada pela deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo Filho e diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL), Mauro Azambuja Rondon.

O pedido atende solicitação feita dos vereadores Flávio Brito, Carlos Pontes, José Alves Monteiro, Amauri Olartechea, Emerson Flores, Cleisymaira Milleo, José Odorico, Lidiane de Souza, Joanes Vieira, Ildeslane dos Reis e Nivaldo de Almeida.

Segundo eles, a carência de placas de advertência, marcas ou dispositivos auxiliares de regulação do trânsito local, colocam as pessoas que ali transitam em “situação de risco e perigo extremo”. “São recorrentes os acidentes de trânsito. O tráfego de veículos, especialmente os pesados, é intenso”, disseram.

Preocupada com a ausência desta sinalização, especialmente a horizontal (marcas, marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalização, inscrições no pavimento, etc), a deputada fez a indicação ressaltando a importância do Estado em prover a segurança e bem-estar do cidadão. “Situações como esta requererem atenção especial do Estado, além da adoção de medidas rápidas e eficazes para que a segurança e bem-estar do cidadão sul-mato-grossense sejam mantidos”, disse a parlamentar.