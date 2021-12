Chegou a época das confraternizações de final de ano e para evitar que o número de casos de contaminação pela Covid-19 em Três Lagoas volte a crescer, a Secretária Municipal de Saúde (SMS) alerta para a importância de manter o distanciamento social, usar máscara e proteção e evitar aglomeração.

A secretária Municipal de Saúde, Elaine Furio, reforça a importância de a população completar o esquema vacinal para garantir a imunização em massa, pois esta é a única forma de barrar o ciclo de transmissão da doença. De acordo com o médico da Família e Comunidade e da equipe de Vigilância Epidemiológica da SMS, Vinícius de Jesus Rodrigues Neves, atualmente o maior índice de pessoas que estão transmitindo e sendo contaminadas com casos graves da doença, são as pessoas não vacinadas.

Vinicius orientou para que as pessoas que forem participar de reuniões em família ou amigos, que garantam estar se encontrando com pessoas imunizadas, além disso, o médico da família ainda orientou àqueles que forem comemorar em restaurantes ou em festas, que procurem os estabelecimentos que estão seguindo as normas de segurança sanitária.