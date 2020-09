A Prefeitura Municipal de Campo Grande informou que os sistemas de autorização, senhas, credenciamentos, perícia e telefonia estarão indisponíveis no IMPCG (Instituto Municipal de Previdência em Campo Grande), partir das 18h, do dia 11 de setembro, e voltará a normalidade na próxima segunda-feira (14).

Informa ainda que as suspensões temporárias de parte dos trabalhos remotos são necessárias para que a Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação) e o instituto façam a migração e implantação do módulo perícia no novo sistema do IMPCG. A implantação de solução garantirá melhor segurança dos dados e maior assertividade nos processos de perícia.

Setores do IMPCG funcionam em horário especial desde o início da pandemia: O Centro Médico-Odontológico e no Pronto-Atendimento Pediátrico, destinado aos servidores municipais, além do setor administrativo, o funcionamento acontecem das 7h30 às 13h30.