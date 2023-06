Para incentivar participação dos servidores, Escolagov promove XVIII Prêmio de Inovação em visitas às secretarias

Com o objetivo de estimular a participação dos servidores públicos estaduais no XVIII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública, a Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul), responsável pela iniciativa, iniciou nesta semana visitas às secretarias e vinculadas, apresentado a importância da ação.

O concurso, que objetiva premiar práticas e ideias inovadoras que fomentem a modernidade da gestão pública e o progresso da administração, por meio do reconhecimento e valorização das iniciativas que se destacam e colaboram para o aprimoramento dos serviços públicos, segue com as inscrições abertas até o dia 15 de julho e a premiação total desta edição é de R$ 208 mil, sendo R$ 12 mil para o primeiro lugar, R$ 8 mil para o segundo lugar e R$ 6 mil para o terceiro lugar de cada eixo temático e categoria.

“O Prêmio de Inovação na Gestão Pública é uma importante ferramenta de reconhecimento e valorização do servidor público. Entendemos que a divulgação, de secretaria em secretaria, convidando diretamente, potencializa e estimula a participação desses servidores, ao mesmo tempo que esclarece dúvidas sobre o edital”, avalia o diretor-presidente da Escolagov, Angelo Motti.

Com ampla oportunidade de participação por parte dos servidores, o Prêmio é dividido em duas modalidades: Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis, distribuídos em quatro eixos temáticos: Gestão, Social, Infraestrutura e Econômico e Ambiental e as inscrições ocorrem até o dia 15 de julho por meio do site da Escolagov: www.escolagov.ms.gov.br.

Agenda de visitas

No primeiro dia de visitação, a Escolagov esteve na Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul) e Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul). Nesta quarta-feira (21), a ação chegou à SAD (Secretaria de Administração), Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos), PGE (Procuradoria Geral do Estado) e CGE (Controladoria Geral do Estado).

Na quinta-feira (22), a divulgação da iniciativa ocorre na SED (Secretaria de Estado de Educação), Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), SES (Secretaria de Estado de Saúde) e Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica).

Na sexta-feira (23), a Escolagov visita, para disseminar a ação, a Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), MSGÁS, Sanesul, Assomasul (Associação dos Municípios de MS) e Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do MS).

As visitas encerram na segunda-feira (26), quando a Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) recebem a equipe da Escolagov.

A iniciativa é coordenada pela Escolagov, com colaboração de SAD, Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul).

Outras informações sobre o XVIII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública estão disponíveis nas páginas 91 a 99 da edição n° 11.186 do Diário Oficial do Estado.

Elci Holsback, SAD

Fotos: Divulgação Escolagov